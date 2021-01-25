انتصار السيسى تنعى الدكتورة عبلة الكحلاوى

نعت السيدة انتصار السيسى الدكتورة عبلة الكحلاوى: ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة. رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

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