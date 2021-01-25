أرملة الشهيد ياسر عصر: الرئيس يهتم بأسر الشهداء ويقدم لنا كل الدعم

أعربت أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، عن فخرها بتكريم زوجها الشهيد، قائلة: "تكريمنا النهاردة شرف لا يضاهيه شرف، وتاج فوق رأسنا وده شيء متوقع من سيادة الريس.. الرئيس يهتم بأسر الشهداء ويقدم لهم الدعم وبشكر وزارة الداخلية اللى واقفين جنبنا".

وقالت أرملة الشهيد في تصريحات على هامش احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69 : زوجة كل ضابط عارفة بنسبة 90 % انها هتكمل لوحدها، و شايفين ان ده شيء واجب ومش فضل وبلدنا تستاهل اكثر من كده".

ووجهت رسالة إلى الضباط قائلة: "حابة أقول لكل الضباط إن مصر تستاهل وادفع فيها دم ناس غالية علينا".

كان اللواء ياسر عصر استشهد أثناء محاولته السيطرة على حريق بمترو الأنفاق، نوفمبر الماضى.