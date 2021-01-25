الحكومة: لا صحة لوجود عجز بأدوية بروتوكولات علاج أعراض كورونا بالمستشفيات

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن وجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية للوباء.

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