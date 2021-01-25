القومى للمرأة يكشف حقيقة تقديم فرص عمل للمواطنين

ينفي المجلس القومي للمرأة، أي صلة له بأى شخص أو مجموعة تدعى انتسابها للمجلس ، وتتواصل مع مواطنات ومواطنين عبر أي وسيلة تواصل وتحصل منهم على بيانات شخصية لتقديم فرص عمل وهمية بالمجلس .
ويهيب المجلس بالمواطنات والمواطنين توخي الحذر تجاه محاولات "الخداع" بإسمه ، كما يوضح المجلس أن أية إجراءات أو قرارات جديدة أو فرص عمل يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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