القومى للمرأة يكشف حقيقة تقديم فرص عمل للمواطنين

ينفي المجلس القومي للمرأة، أي صلة له بأى شخص أو مجموعة تدعى انتسابها للمجلس ، وتتواصل مع مواطنات ومواطنين عبر أي وسيلة تواصل وتحصل منهم على بيانات شخصية لتقديم فرص عمل وهمية بالمجلس .

ويهيب المجلس بالمواطنات والمواطنين توخي الحذر تجاه محاولات "الخداع" بإسمه ، كما يوضح المجلس أن أية إجراءات أو قرارات جديدة أو فرص عمل يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.