جنايات المنيا تؤجل قضية محامين مغاغة لجلسة 28 مارس

نظرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة، والمتهم فيها 20 محاميا بإهانة القضاء، وقضت بتأجيلها لجلسة 28 مارس 2021، للمرافعة.
صرح بذلك، عضو مجلس النقابة محمد الكسار، الذي أنابه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية لحضور الجلسة ممثلا عن النقابة.
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