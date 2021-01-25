قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

نعت السيدة انتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية ، الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية التي فارقتنا أمس عن عمر يناهز 72 عاما متأثرة باصابتها بفيروس كورونا. قالت قرينة الرئيس:" ان مصر ودعت مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي". وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :" ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة. رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

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