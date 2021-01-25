أبو هشيمة فى عيد الشرطة: ٦٩ عاماً من حمايتهم لأمن الوطن وأمانه

قدم النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الـ 69، مؤكدًا أنهم دائمًا فى خدمة الوطن وأمنه.

أحمد أبو هشيمة يهنئ الشرطة

وكتب أبو هشيمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، تهنئة لرجال الشرطه في عيدهم قائلا:" ٦٩ عاماً من حمايتهم لأمن الوطن وأمانه، كل عام ورجال الشرطة بخير وأمان، حفظهم الله لمصر".

وتحل اليوم الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، وهى تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية، حيث تصدت قوات الشرطة البواسل إلى القوات الإنجليزية، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم، وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

وقرر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تخليد ذلك اليوم عيدًا لرجال الشرطة البواسل من كل عام، حيث منح إجازة للقطاع العام، تقديرًا لجهود رجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن.

هذا وكان رئيس مجلس الشيوخ والنواب، قد توجهوا بالتهنئة لرجال الشرطة، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين، حيث أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن تلك المناسبة تاريخية تمثل ذكرى خالدة فى تاريخ البطولة، وتعد مثال وقدوة للأجيال المقبلة.

كما قدم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة لرجال الشرطة، وذلك بالجلسة العامة للبرلمان، حيث قال تحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد هيئة الشرطة.