أرملة الشهيد ياسر عصر توجه رسالة خاصة للضباط في احتفالية عيد الشرطة الـ 69

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أكاديمية الشرطة لحضور حفل عيد الشرطة الذي يوافق اليوم 25 يناير، حيث وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، وذلك بحضور وزير الداخلية وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

أعربت أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، عن سعادتها التي لن تضاهي بتكريم زوجها الشهيد اللواء ياسر عصر، قائلة: "تكريمنا النهاردة شرف لا يضاهيه شرف، وتاج فوق رأسنا وده شيء متوقع من سيادة الريس".

وتابعت: "الرئيس بيهتم بأسر الشهداء ويقدم لهم الدعم وبشكر وزارة الداخلية اللى واقفين جنبنا.. زوجة كل ضابط عارفة بنسبة 90 % انها هتكمل لوحدها، و شايفين ان ده شيء واجب ومش فضل وبلدنا تستاهل اكثر من كده".

ووجهت أرملة الشهيد ياسر عصر رسالة إلى الضباط على هامش احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، قائلة: "حابة أقول لكل الضباط إن مصر تستاهل وادفع فيها دم ناس غالية علينا".

استشهاد ياسر عصر

استشهد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استشهد أثناء محاولته السيطرة على حريق بمترو الأنفاق، في نوفمبر الماضي، حيث حرص على إخماد الحريق خوفًا على حياة المواطنين، فتعرض للسقوط داخل الهواية ما تسبب في وفاته على الفور.

شارك الشهيد في إطفاء حرائق هائلة نشبت في محطات قطارات كان يتولى قيادتها، وكان آخرها عام 2016، ففي صباح الخميس 7 يناير، حين اشتعلت النيران في القطار 1551 القاهرة - طنطا، لم ينتظر اللواء ياسر وصول دعم، فاقتحم النيران وبدأ في انقاذ الركاب.

تم تكريم الشهيد البطل ياسر حسن عصر من قبل اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، على بطولاته الكثيرة وشجاعته.

