انتصار السيسي ناعية عبلة الكحلاوي: "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية"

انتصار السيسي- ارشيفية
نعت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
قرينة السيسي تنعي عبلة الكحلاوي
وكتبت قرينة الرئيس السيسي، قائلة: "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس الأحد بعد رحلة عطاء ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة.. رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".
وصول جثمان عبلة الكحلاوي
وصل جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، منذ قليل، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، مسجد الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوى، بالهضبة الوسطى بالمقطم، لأداء صلاة الجنازة.
وزيرة الصحة تكشف سبب تدهور الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي
أكدت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن سبب وفاة الداعية عبلة الكحلاوي هو دخولها المستشفى في حالة متأخرة بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "عبلة الكحلاوي دخلت المستشفى وحالتها متأخرة".
وتابعت زايد: "ولم تصل بعد إصابتها بكورونا مباشرة، ولهذا نناشد كبار السن اللجوء للمستشفيات فور الإصابة"، لافتة إلى أن رئيس اللجنة العلمية تواجد صباح أمس مع عبلة الكحلاوي وذكر أن حالتها كانت متدهورة للغاية.
مسيرة عبلة الكحلاوي
أسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم.
الجدير بالذكر، أن عبلة الكحلاوي واجهت العديد من الشائعات منذ ظهور أزمة فيروس كورونا وحتى قبل وفاتها بأيام، الأمر الذي كان يزعجها بشكل كبير من منصات التواصل الاجتماعي، حيث خرجت مرات عديدة لتنفي تلك الأخبار.
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