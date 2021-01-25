انتصار السيسي ناعية عبلة الكحلاوي: "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية"

نعت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قرينة السيسي تنعي عبلة الكحلاوي

وكتبت قرينة الرئيس السيسي، قائلة: "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس الأحد بعد رحلة عطاء ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة.. رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

وصول جثمان عبلة الكحلاوي

وصل جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، منذ قليل، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، مسجد الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوى، بالهضبة الوسطى بالمقطم، لأداء صلاة الجنازة.

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