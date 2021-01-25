صور..أول مشاركة رسمية للمستشار حنفي جبالي مع السيسي باحتفالات الشرطة

شارك صباح اليوم الاثنين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باحتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تعد هذه المشاركة الأول من نوعه له بعد فوزه بثقة نواب الشعب بالجلسة الافتتاحية للبرلمان بالفصل التشريعي الثاني.

3رؤساء للمحكمة الدستورية بجانب الرئيس السيسي

وجاءت مشاركة المستشار حنفي جبالي، بجوار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن الناحية الأخري كانت مشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

ولاقت طريقة أداء المستشار حنفي جبالي، للمجلس خلال الأيام الماضية، استحسان كبير لدي الرأي العام المصري، حيث الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية: ضوابطها، وإجراءاتها، في إدارة الجلسة ومنح الكلمة، والالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتي تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا، والالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر، والحسم مع أي عضو يحاول عن قصد أن يخدش تقاليدنا البرلمانية الديمقراطية حيث يؤكد رئيس المجلس دائما بأنه حتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس.. وفقًا للإجراءات اللائحية.. فلا إفراط ولا تفريط.. بل أتخذُ بين ذلك قواما.

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يلتزم أيضا بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار والمناقشة.. بما يؤدي إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه.. حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.

المستشارالدكتور حنفي على جبالي، كان النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن، وعٌين أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية في الفترة من 2011 إلى 2018، ووتخرج في كلية حقوق عين شمس سنة 1975، وتدرج في العمل القضائي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام سبق الحصول على بكالوريوس التجارة، شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدا حصل جبالي على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جداً. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول.

نال دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام «جيد جداً». ونال درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة «المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة» من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير «جيد جداً»، وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي

وللمستشار حنفي جبالي عددًا من المؤلفات منها: المسئولية عن القوانين دراسة مقارنة، الرقابة على دستورية التشريع وغيرها المكثير. تدرج جبالي في الوظائف فعين 1976 معاون بالنيابة العامة ومن ثم وكيل للنائب العام، ومندوب بمجلس الدولة. وفي 1982 عين مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، ومن ثم مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وصولاً لرئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومنها لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصولاً في2018 لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حتي فاز بانتخابات مجلس النواب 2020 وفاز برئاسة المجلس فى يناير 2021.

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