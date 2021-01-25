سفير مصر فى دار السلام يلتقى رئيسة مؤسسة القطاع الخاص التنزانية

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وأكد أبو الوفا، خلال اللقاء، أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على قيام مؤسسة القطاع الخاص التنزانية بموافاة السفارة بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديها حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المصرية فى تنزانيا، فضلاً عن قيامها بترتيب مقابلات للمستثمرين المصريين الراغبين فى دخول السوق التنزانى عبر شراكات مع رجال أعمال تنزانيين.
وأوضح أنه تم الاتفاق كذلك على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وجمعية رجال الأعمال المصريين EBA خلال شهر أكتوبر 2020، وبما يمكن مجتمع الأعمال المصرى من الاستفادة من خبرات الشركات الخاصة العاملة فى السوق التنزانى، والتعرف على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى تنزانيا، وبحث فرص إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية بين الجانبين.
من جانبها، أشادت Angelina Ngalula خلال المقابلة باهتمام العديد من الشركات المصرية بالاستثمار فى السوق التنزانى، موضحةً الجهود التى تقوم بها الحكومة التنزانية لتطوير الأطر التشريعية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال فى البلاد، كما استعرضت الفرص العديدة المتاحة أمام الشركات المصرية للاستثمار فى تنزانيا، لاسيما فى مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى والصناعات الدوائية.
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