التأمين الصحى يعلن تسجيل 1.1 مليون مواطن بالمنظومة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تأتى الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وفى إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، فى بيان له اليوم الإثنين، جودة الخدمات الطبية التى سيتم تقديمها للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية، بالمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، والبالغ عددها 66 منشآة، تشمل (12 مستشفى، 20 مركز صحى، 34 وحدة صحية)، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد كسرت حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، إذ بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة 1,118,993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، إذ بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1,370,806 مليون مواطن.

ولفت الدكتور أحمد السبكى إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة يرجع إلى ارتفاع درجة الوعى بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، والتى لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة ووفق أحدث الممارسات العالمية، كما يرجع إلى ثقة المواطن فى قيادته السياسية والذى يولى اهتمامًا كبيرًا ويقدم كل أوجه الدعم ويذلل كل العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

وأضاف أنه تم إجراء الفحص الطبى الشامل لـ 72,594 ألف مواطن بالإسماعيلية ضمن عمليات الفحص الطبى الشامل التى تتم للمسجلين بالمنظومة الجديدة، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، تحاليل طبية شاملة، وكذلك التعرف على التاريخ المرضى العائلى لأفراد الأسرة من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بأية أمراض وراثية أو مزمنة )، لاستكمال عمليات التسجيل بالملفات الطبية للمواطنين، والتى يتم من خلالها بعد ذلك المتابعة الطبية للحالة الصحية للمواطن ولأسرته.

وتابع السبكى: أن تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، تبلغ 10,125 مليار جنيه، تشمل 7,7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1,9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه سيتم بدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

واستكمل: المستشفيات الثلاث المقرر عملهم ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبى، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهرى، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و 103 غرف داخلى، و 63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و 13 غرفة عمليات.

وتشمل المستشفيات الثلاثه، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذى يضم 8 غرف داخلية، و89 ماكينات غسيل كلوى، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتشمل، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتى تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرفة داخلية، و13 سرير رعاية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى: أن إشادة المنظمات والخبراء الدوليين بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتحقيق الحلم الذى عجزت دول كبيرة عن تحقيقه يرجع بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع الذى أولاه اهتمامًا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى سيادته لثقته فى قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطنى وإصراره على تحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

ووجه السبكى الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على متابعته وتحقيق التكامل بين كل الوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وكذلك التنسيق بين جهود وزارات المالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى لتذليل كل المعوقات أمام نجاح المشروع.

كما وجه الشكر إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة الدقيقة وقيادة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وإنجاح العمل به، لبناء وتأسيس منظومة صحية قوية متكاملة تشمل 100 مليون مصرى وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتحافظ على صحة كل المصريين.

وأكد أحمد السبكى، استمرار نجاح المنظومة فى ظل وجود التكامل والتضافر بين الهيئات الثلاثة المسئولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل باعتبارها المسئولة عن إدارة تمويل النظام والحفاظ على الاستدامة المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها مسئولة عن المعايير القومية واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد مستقبل صحة المصريين.

وتابع: المشروع من أعظم المشروعات التى جرى إنجازها فى الإصلاح الاجتماعى، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحى الشامل فى مصر، والانتهاء من محافظة بورسعيد وتفعيلها فى الأقصر والإسماعيلية قريبا، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة فى التغطية الصحية الشاملة داخل دول إقليم شرق المتوسط ومنها مصر بحلول عام 2030، والتى منها سيشكل أيضًا تقدم مصر فى بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى لتحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.