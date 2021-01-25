شيخ الأزهر ينعى الكحلاوى: نموذج للمرأة الصالحة لدينها ومجتمها

جدة - نرمين السيد - وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوى، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام".

وأضاف: "اللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".