صور.. الرئيس السيسى يشهد أوبريت لملحمة الشرطة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وتحيى وزارة الداخلية ذكرى 25 يناير من سنة 1952، وهو اليوم الذى سطر أبطال الشرطة ملحمة بطولية بالإسماعيلية.



واستبسل رجال الشرطة فى الدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية منذ 69 سنة، ورفضوا تسليم مبنى المحافظة للمحتل الإنجليزى، وقدمت الشرطة 56 شهيدًا و80 جريحًا بمعركة الإسماعيلية.