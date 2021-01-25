سفير الصين لدى القاهرة يهنئ المنتخب المصري لتأهله لدور الثمانية بـ”مونديال اليد”

قدم لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، التهنئة لفريق كرة اليد المصري؛ للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد. وقال ليتشيانج- في تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، اليوم: «نهنئ المنتخب المصري على التأهل لدور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد 2021، متمنين للمنتخب المصري المزيد من النجاح والتوفيق».

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