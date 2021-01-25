ينعى الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أ.د/ عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف (رحمها الله رحمة واسعة)، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدها برحمته الواسعة ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. فقد فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما ، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي ويؤكد: كانت صوتا وسطيا معتدلا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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