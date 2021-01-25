صورة ترصد دموع الرئيس السيسي متأثرًا ببطولة شهداء ومصابى الشرطة

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تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعرض المسرحى الذى تم تقديمه بأكاديمية الشرطة خلال احتفال عيد الشرطة الـ 69، والذى شارك فيه عدد من أبناء شهداء الشرطة.
وأظهرت الصور التليفزيونية، دموع الرئيس السيسى، بعد العرض الفنى، وأثناء كلمة الرائد صلاح الحسينى، مصاب الشرطة، الذى فقد ذراعه الأيمن أثناء انقاذ طفلة من تفجير.
وقال الرائد صلاح حسنى، أمام الرئيس، أنه سيحمى مصر بذراعه الأيسر، بعد أن فقد الأيمن.
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