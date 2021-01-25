وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية سطرت سجلا مضيئا لرجال الشرطة وتضحياتهم

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية سطرت سجلا مضيئا لرجال الشرطة وتضحياتهم. وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن رجال الشرطة يواصلون جهودهم وتضحياتهم لتمضي مسيرة الوطن.

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