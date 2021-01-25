نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الصاروخي بالعاصمة السعودية الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم أدانت فيه بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

اعربت الوزارة مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه. كما تُعيد مصر التأكيد على استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

إن وزير الخارجية سامح شكري شهد امس الأحد، مراسم تخرُّج الدفعتين 52 و53 من المُلحقين الدبلوماسيين الجُدد بقصر التحرير، وذلك بحضور السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي، والسفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية؛ حيث شملت مراسم تخرج الدفعتيّن قيام المُلحقين الجدد بحلف اليمين الوظيفي أمام وزير الخارجية.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري هنَّأ الدبلوماسيين الجُدد على انضمامهم لوزارة الخارجية، ونقلَ لهم صادق تمنياته بالسداد والتوفيق في مهامهم المستقبلية؛ مؤكدًا، في السياق ذاته، على حجم المسئولية المُلقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة هذه المؤسسة العريقة في الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل، فضلًا عن دورهم الهام في تحقيق الأهداف العُليا للدولة المصرية وتوضيح حقيقة وحجم ما يتحقق من إنجازاتٍ غير مسبوقة داخل الوطن، مع التأكيد على مسئوليتهم في رعاية مصالح المصريين في الخارج وإيلائها كل اهتمام.

هذا، وقد جرى خلال الحفل استعراض الجهود التي بُذِلت في صقل مهارات الدُفعتين الجديدتين خلال فترة تدريبهم بالمعهد، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم محتوى تدريبي شامل لهم بما يتماشى ومُستجدات العمل الدبلوماسي المتطور، علاوة على ما عكسته فترة التدريب من مهارات وإمكانات متميزة للمُلحقين الجدد أهَّلتهم عن جدارة لنيل شرف تمثيل مصر خارجيًا.

يُشار، في هذا الإطار، إلى أن عدد المُلحقين في الدُفعتين الجديدتين يبلغ 33 دبلوماسيًا من بينهم 14 عضوة دبلوماسية، من تخصصات علمية مختلفة، من بينها العلوم السياسية، والقانون، وإدارة الأعمال، والصيدلة والطب. وقد تم تسمية الدفعتين على اسم كلٍ من السفير منير زهران والسفيرة مشيرة خطاب.

