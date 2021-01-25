نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخبات السويد والنمسا ضيوف منطقة أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة أعضاء منتخبي كل من السويد، والنمسا لكرة اليد المشاركين في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ يناير.

وحرص أعضاء المنتخبين خلال الزيارة، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الاشارة الي أنه قد زار أعضاء منتخبات كل من فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة منطقة آثار الهرم وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.