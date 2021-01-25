شوبير يكشف اسم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن جميع الحكام الدولين خارج مصر وبنسبة كبيرة سيكون جهاد جريشة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، أن مصطفي محمد لاعب الزمالك تلقي عرض تركى لكن الأهم يلعب وتكون رجلة في الملعب ، وأن الزمالك يستحق الإشادة به في ظل المستوي الجيد الذي يقدمة الفريق ولكن غاب الحظ في مواجهته الأخيرة .

وأكمل: باتشيكو مدرب الزمالك قال للاعبيه أن الفوز بالبطولات يحتاج لتركيز طويل، وأن مسابقة الدوري مازلت طويلة".



ويدخل النادي الأهلي معسكراً مغلقُا استعداداً لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق بيراميدز ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز في الجولة العاشرة علي ملعب الدفاع الجوي، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.والذي يسعي إستكمال نغمة إنتصاراته،ويحتل النادي الأهلي المركزالأول في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق،بينما يحتل فريق بيراميدزالمركزالخامس برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق السماوي. ويدخل النادي الأهلي معسكراً مغلقُا استعداداً لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق بيراميدز ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز في الجولة العاشرة علي ملعب الدفاع الجوي، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.والذي يسعي إستكمال نغمة إنتصاراته،ويحتل النادي الأهلي المركزالأول في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق،بينما يحتل فريق بيراميدزالمركزالخامس برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق السماوي. والجدير بالذكر أن آخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق المقاولون العرب وانتهت لفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف لهدفين .

وكانت آخر مواجهات فريق بيراميدز أمام فريق سموحة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

ويرغب كلا الفريقين غداً في الفوز وحصد الثلاث نقاط في ظل المتسوي المنخفض لفريق بيراميدز هذا الموسم ويرغب في الانتصار لتحسين مكانتة في ترتيب الدوري ويأمل المارد الأحمر في حسم بطولة الدوري هذا الموسم مثل النسخة الماضية حيث يمتلك في رصيدة42 بطولة دوري ممتاز بينما فريق بيراميدز يأمل في حسم الدوري هذا الموسم ليكون أول مرة في تاريخة وهو في منافسة صعبة بين كبيران القمة وفي ظل تحسن مستوي الزمالك هذا الموسم والذي يقدم أداء قوي في منافسة شرسه علي صدارة الدوري والفارق بينهم في النقاط 7نقاط.

