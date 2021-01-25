فيبى فوزى فى عيد الشرطة: يضحوا بدمائهم الزكية و أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن

هنأت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين.

فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ

وارسلت وكيلة مجلس الشيوخ برقية تهنئة لوزير الداخلية قائلة:" يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص وأصدق التهانى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين، لعيد الشرطة المصرية، وهى المناسبة التى تذكرنا بالوقفة، الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة، فى مدينة الإسماعيلية عام 1952، وال ى استشهد خلالها عشرات من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي الغاشم بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال، ونحن إذ نتذكر هذا الموقف الوطنى الشجاع لرجال الشرطة المصرية، لندعوا الله أن يوفقكم فى مهمتكم الجليلة فأنتم عيون الوطن الساهرة، على حماية ترابة والزود عن كرامته".

وقالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، عيد الشرطة ذكرى الملحمة الخالدة، التي جرت وقائعها على ارض مدينتنا الباسلة الإسماعيلية التي نفخر بها جميعا، و التي شهد ترابها الغالي تضحيات رجال الشرطة الأبطال، الذين آلوا على أنفسهم أن يضحوا بدمائهم الزكية و أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، و كانوا دائما في طليعة أبنائه الأوفياء. كل عام و مصرنا حرة عزيزة بسواعد أبنائها البواسل.