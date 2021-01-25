رضا البلتاجي يكتب.. "جاتوه الجزيرة" وفرج عامر والبيه البواب

الناس اللى اتخدش حيائها من جاتوه نادى الجزيرة ،،،، فين حيائكم من فتاة مارينا التى استغل قاضى ورجلى أعمال فقرها ونهشوا لحمها فى جريمة تحدث يوميا ،،،،، والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ،، إنا لمنتظرون

شباب كأس العالم لليد

مجموعة الشباب المتطوعين فى تنظيم كأس العالم لكرة اليد بنين وبنات حاجة تشرف،،، تم اختيارهم بعناية فائقة ولهم دور عظيم فى خروج البطولة بهذا الشكل الرائع ،،، معظم الولاد مؤهلات عليا بتقديرات عالية ولغات بإتقان وللاسف الكثير منهم بلا عمل ،،،، فرصة للبنوك ورجال الأعمال واللى عاوز ينجح.

فرج عامر وزيرًا لقطاع الأعمال

أرى جديا أن يتولى فرج عامر وزارة قطاع الأعمال بشركاتها المتعثرة ومشاكلها المتراكمة على مدار عقود من الازمنة فهو الأجدر بما لديه من خبرات صناعية وتجارية ورياضية على أرض الواقع تؤهله لفك شفراتها ووقف سيل الضخ والتمويل الذى لم يعد يجدى فى ظل أزماتنا المالية والأمر لم يعد يحتمل مزيد من الطبطبة والصوت العالى ومزايدة بقميص عبد الناصر وشعارات الاشتراكية، الوزير الحالى هشام توفيق وأشهد له بالأمانة والموضوعية والوطنية برقيه وأدبه ينجح بقوة فى وزارات الثقافة والسياحة والآثار والاعلام ،،،، وزير من سلالة الخديوى إسماعيل.

حارس عقار من الصعيد

جاء وزوجته وطفلين من إحدى قرى الصعيد المعدمة واشتغل حارس عقار وعانى من جفاء أحد السكان كما هى العادة فى كتير من البنايات فترك العمارة وأولاده وقد صاروا أربعة بعد انجاب اثنين اخرين واستاجر محل لبيع الخضروات والفاكهة ومقر لبيات الأسرة ليلا، وتواصلت الايام والكل يعمل هو والزوجة والأولاد بهمة ونشاط وأمانة وتفوق دراسى وكم كانت سعادتى وأنا أراه بالأمس يشترى شقة الساكن اللى كان سبب رحيله من العمارة فى نفس المنطقة ،،،، أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأيَٰاتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ

لقاء وزير البترول

صدفة التقيت المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وتوأمه المحاسب هادى فهمى فى صلاة الجمعة بنادى بتروسبورت وعزمنى بعد الصلاة على الشاى فى أول لقاء لى معه واستمتعت لساعتين لحوار راقى من إنسان راق لم أرى فى حياتى هذا الصنف من التسامح والتصالح مع النفس رغم محنته التى تعرض لها بالحبس قهرًا لسنتين وهو حفيد وابن البشوات والاثرياء،،، لفت نظرى أن تليفونه لم يرن على مدار الساعتين الا من مكالمة واحدة من أسرته وبعض القفشات من أخيه الذى لا يكف عن الضحك ومداعبة كل من يصادفه ،،،،، فعلا اسم سامح يناسبك.

قانون حبس الزوج

إحدى نائبات الصعيد تقدمت بمشروع قانون بحبس الزوج ثلاث سنوات حال ضرب زوجته ،،،، جميل ماذا لو تعرض الزوج للضرب؟

مليون جنية رشوة ودلع وزير الري ..خواطر جديدة لكابتن رضا البلتاجي