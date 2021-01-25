وزير الداخلية يوجه رسالة تحذيرية للعناصر الارهابية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العرض المسرحى الذى تم تقديمه بأكاديمية الشرطة خلال احتفال عيد الشرطة الـ 69، والذى شارك فيه عدد من أبناء شهداء الشرطة.

أظهرت المسرحية معركة الإسماعيلية، والدور الذي قام به ضباط الداخلية فى الوقوف أمام العدو، والدفاع عن أرض الوطن بأسلحة لا تقارن بالأسلحة التى كانت مع العدو، ليصفق الرئيس السيسي بطريقة مؤثرة لما قدموه من عرض مؤثر ومميز.

معركة الإسماعيلية

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية سطرت سجلًا مضيئًا لرجال الشرطة وتضحياتهم.

وأشار وزير الداخلية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ، بحضور الرئيس السيسي، إلى أن رجال الشرطة يواصلون جهودهم وتضحياتهم لتمضي مسيرة الوطن.

وأكد وزير الداخلية، أن رجال الشرطة يواصلون العطاء في ظل رصيد الثقة من حصار الإرهاب وشل حركة عناصره في جميع بقاع الأرض، وعلى الرغم من النجاحات المحققة إلا أن الوزارة تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمى يشهد حالة من عدم التوتر الاستقرار، تنطلق منه لزعزعة استقرار الدول الأفريقية.

الجهود الأمنية لمواجهة عناصر الارهاب

وتابع وزير الداخلية، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم ضد الوطن".

واستطرد السيسي حديثه، قائلًا: "سوف يذكر لكم التاريخ سيادة الرئيس كل التقدير التأكيد على أن مكافحة الإرهاب حق إنسانى، والتأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره.

أكد اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، إن جهود أجهزة الأمن نجحت فى حصار الإرهاب وشل يده، وتمكنا من رصد كافة التحركات الإرهابية، وكل من يوفر له الملاذات الآمنة".

الجدير بالذكر، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري.