النني يوجه رسالة مؤثرة لـ أوزيل

أرسل محمد النني لاعب وسط أرسنال رسالة مؤثرة لزميله السابق ميسوت أوزيل الذي انتقل رسميا إلى فنربخشة.

وأعلن نادي أرسنال انتقال لاعبه الألماني ذو الأصول التركية بشكل رسمي إلى فريق فنربخشة التركي، بعد عدة أشهر من التجميد.

وقال النني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سأفتقدك كثيرًا أوزيل.. لكنني أعلم بالتأكيد أن المسافة لن تؤثر أبدًا على صداقتنا".

وأضاف "لقد كنت دائمًا جيدًا معي، لكني صنعت لك أفضل هدف في مسيرتك.. حظا سعيدا يا أخي".