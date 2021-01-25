النني يوجه رسالة مؤثرة لـ أوزيل

أرسل محمد النني لاعب وسط أرسنال رسالة مؤثرة لزميله السابق ميسوت أوزيل الذي انتقل رسميا إلى فنربخشة.
وأعلن نادي أرسنال انتقال لاعبه الألماني ذو الأصول التركية بشكل رسمي إلى فريق فنربخشة التركي، بعد عدة أشهر من التجميد.
وقال النني في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سأفتقدك كثيرًا أوزيل.. لكنني أعلم بالتأكيد أن المسافة لن تؤثر أبدًا على صداقتنا".
وأضاف "لقد كنت دائمًا جيدًا معي، لكني صنعت لك أفضل هدف في مسيرتك.. حظا سعيدا يا أخي".
كما مازحه بعبارة، "قدمت لك أفضل هدف فى مسيرتك"، فى إشارة إلى صناعة هدف رائع له خلال مباراة من مباريات دورى الأبطال منذ سنوات.
وأعلن نادي فناربخشة التركي، أمس الاثنين، التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لمدة 3 مواسم ونصف، في صفقة مجانية، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، قبل انتهاء تعاقده مع الجانرز بـ6 أشهر، حيث وافق النادي اللندني على رحيله مجانا مقابل التخلي عن دفع راتبه في المدة المتبقية من عقده.
ويرتدي أوزيل رقم 67 مع الفريق، حيث تنحدر عائلة أوزيل من مقاطعة زونجولداك التركية، التي يبدأ رمزها البريدى برقم 67، ومن المتوقع أن يرتدى أوزيل الرقم حتى نهاية الموسم، عندما ينتقل إلى قميصه المفضل رقم 10.
ووصل أوزيل إلى تركيا الأحد الماضي لاستكمال إجراءات انتقاله إلى فنربخشة بعدما ودع زملاءه في أرسنال في مقر مران الفريق.
وقال أوزيل في رسالة وداعية لنادي آرسنال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أُود أن أشكر النادي على هذه الرحلة المذهلة خلال 7 سنوات ونصف. لقد حظيت بدعم من النادي والجماهير، كما كان لدي لحظات رائعة".
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