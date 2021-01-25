السيسى: رصدنا 500 مليار جنيه لمشروع تطوير الريف

جدة - نرمين السيد - وأَضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، اليوم الإثنين، أن مبادرة تطوير الريف المصرى يستفيد منها 55 مليون إنسان، مؤكدا أن الدولة ستتحرك فى عملية التطوير وتنفيذ المبادرة من أهل الريف فى كل أنحاء مصر.
وأكد الرئيس السيسى أن هناك فرصة عظيمة لكل الصناعة الوطنية للمشاركة فى تنمية وتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن مشاركة قطاع الكهرباء فى المشروع تصل إلى 70 مليار جنيه، منوها بأنه تم رصد 500 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة بشكل يليق بكل المصريين فى مناطق الريف.
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