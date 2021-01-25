الرئيس السيسى: جهاز الشرطة يقف سدا منيعا فى وجه المخاطر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى كلمة له اليوم الإثنين خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، "كل عام ويظل هذا اليوم علامة مميزة فى مسيرة الأبطال.. فقد حموا الوطن ومقدرات الأمة، ووقفوا سدًا منيعًا فى وجه المخاطر والتحديات الجسيمة".
وأضاف أن "رجال الشرطة يدركون مسؤولياتهم للقضاء على آفة الإرهاب، ولكن الأمر يتطلب اليقظة الدائمة والعمل الدؤوب لحماية الوطن".
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