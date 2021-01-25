السيسى: التنمية الاقتصادية تحتاج بيئة آمنة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، فى كلمة له اليوم الإثنين خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، "عقدنا العزم على خوض معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة.. إذ انتقلنا بخطى ثابتة من مرحلة استقرار الدولة وتثبيت أركانها إلى مرحلة البناء والتنمية".

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