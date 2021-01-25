فيديو.. السيسى للشباب: وطنكم يحتاج إلى سواعدكم لاستكمال البناء

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، فى كلمة له اليوم الإثنين خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، أن الوطن يحتاج لسواعد شبابه فى ظل ما خلفته أزمة تفشى فيروس كورونا وتأثيرها على مستوى الاقتصاديات الناشئة.
وقال الرئيس السيسى، موجهًا حديثه للشباب، "أقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم لاستكمال البناء والتنمية، وتوفير مستقبل مشرق للأجيال المتعاقبة".
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