صورة- السيسى يتأثر بكلمة ضابط الشرطة الذى فقد ذراعه

جدة - نرمين السيد - وكشفت الصور التليفزيونية، عن دموع الرئيس السيسى، بعد العرض الفنى وأثناء كلمة الرائد صلاح الحسينى، مصاب الشرطة، الذى فقد ذراعه اليمنى أثناء إنقاذ طفلة من تفجير.

وقال الرائد صلاح حسنى، أمام الرئيس، إنه سيحمى مصر بذراعه اليسرى، بعد أن فقد اليمنى.