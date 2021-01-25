صورة- السيسى يتأثر بكلمة ضابط الشرطة الذى فقد ذراعه

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جدة - نرمين السيد - وكشفت الصور التليفزيونية، عن دموع الرئيس السيسى، بعد العرض الفنى وأثناء كلمة الرائد صلاح الحسينى، مصاب الشرطة، الذى فقد ذراعه اليمنى أثناء إنقاذ طفلة من تفجير.
وقال الرائد صلاح حسنى، أمام الرئيس، إنه سيحمى مصر بذراعه اليسرى، بعد أن فقد اليمنى.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمه لأعضاء هيئة الشرطة، في عيدهم الـ69، قائلاً إن "الدولة المصرية تحيى اليوم بذكرى غالية على نفوسنا جميعا".
وأضاف: نستدعى فى احتفال عيد الشرطة قيم ومعان تضحية الرجال بأرواحهم الغالية، فهم نموذج للكبرياء الوطنى رفعوا راية مصر عاليًا.
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