فيديو.. السيسى:  الدولة ألزمت نفسها بإنجاز مشروع تطوير الريف خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة ألزمت نفسها بأن تنهى مشروع تطوير الريف خلال 3 سنوات، مضيفا أن المشروع ضخم ويحتاج إلى تكاتف كل مؤسسات الدولة لإنجازه فى الوقت المحدد.





وأَضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، اليوم الإثنين، أن الصناعة الوطنية لها فرصة كبيرة فى المشاركة بمشروع تطوير الريف المصرى.

وقال الرئيس:"نحن نتعامل مع واقع غير منظم وغير مخطط فى هذه القرى، والدولة المصرية بكل قطاعتها مدعوة للمساهمة لاخراج هذه المبادرة بشكل لائق".

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