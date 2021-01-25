فيديو.. الرئيس السيسى لأسر الشهداء: لم ولن تنساكم أبدا

جدة - نرمين السيد - وبعث الرئيس السيسى، فى كلمة له اليوم الإثنين خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، رسالة تقدير وعرفان لرجال الشرطة الساهرين لحماية البلاد.



واختتم الرئيس السيسى كلمته: "تحية لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وأقول لأبنائهم إن مصر لم ولن تنساكم أبدًا".