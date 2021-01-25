القومى للإعاقة يهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بعيد الشرطة 69

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية الذى يوافق 25 يناير من كل عام، وهى الذكرى التى أثبت فيها رجال الشرطة أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.





من جانبه أشاد الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بتضحيات رجال الشرطة العظيمة، الذين دوماً ما يقدمون كل غالى ونفيس من أجل سلامة مصر والمصريين، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وشعبها وجيشها ورجال شرطتها ويوفقهم لما فيه صالح العباد والبلاد. فى ذات السياق أكد "المشرف العام" فى بيان صحفى صادر عن المجلس، أن رجال الشرطة المصرية يمثلون خط الدفاع الرئيسى فى حماية الأمن الداخلى للوطن، نظراً لدورهم المهم فى دحر الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، هذا إلى جانب الأدوار المجتمعية والإنسانية التى يقومون بها فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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