السيسى: الإرهاب أصبح آداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المؤامرات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عيد الشرطة أصبح عيدا يحتفل به المصريون بكل طوائفهم كل عام ، مشيرا إلى ان الكبرياء الوطني يظل دافعا قويا لمسيرة الوطن واجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع افضل".

وتوجه الرئيس خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولات رجال الشرطة ، مؤكدا أنه مع المتغيرات الإقليمية المحيطة والتي تمضى في تسارع محموم وتعصف باستقرار الأوطان و مقدرات الشعوب وأمنهم واستقراراهم لتزيد من مخاطر الإرهاب، بعدما أصبح آداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفى خضم تلك المخاطر والتحديات الجسيمة ".