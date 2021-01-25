وزير الداخلية: رجال الشرطة عقدوا العزم على تحصين المصالح العليا للبلاد

قدم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، التحية والتقدير والاعتزاز لشهداء ومصابى الشرطة والقوات المسلحة.، مضيفا:" أكدتم انكم خير خلف لمن سبقكم من رجال الشرطة الذين كانت لهم المواقف المشهود لحماية امن الوطن".

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته فى احتفالية عيد الشرطة الـ69، بحضور الرئيس السيسى، أن رجال الشرطة عقدوا العزم على تحصين المصالح العليا للبلاد من أى خطر قد يهددها.

وأشار وزير لداخلية إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة السجون والتوسع فى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان عبر الاهتمام بالجوانب الصحية للنزلاء وإعادة تأهيلهم.