قدم وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، التحية والتقدير والاعتزاز لشهداء ومصابى الشرطة والقوات المسلحة.، مضيفا:" أكدتم انكم خير خلف لمن سبقكم من رجال الشرطة الذين كانت لهم المواقف المشهود لحماية امن الوطن".
وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته فى احتفالية عيد الشرطة الـ69، بحضور الرئيس السيسى، أن رجال الشرطة عقدوا العزم على تحصين المصالح العليا للبلاد من أى خطر قد يهددها.
وأشار وزير لداخلية إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة السجون والتوسع فى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان عبر الاهتمام بالجوانب الصحية للنزلاء وإعادة تأهيلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية: رجال الشرطة عقدوا العزم على تحصين المصالح العليا للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.