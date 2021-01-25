الرئيس السيسي: تحسن كبير لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تحسن كبير لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والتى سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أجمع. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة: "أكرر ما أقوله الخطوة الأولى على طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغالى فى المكانة التى يستحقها".

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