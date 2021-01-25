الرئيس السيسى: استقرار مصر تجسيدا للإرادة الصلبة للدولة وشعبها العظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوضع المستقر لمصر تجسيدا للإرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم ، وكان حصادا لتضحيات أبنائها الاوفياء من رجال الشرطة بجانب إخوانهم البواسل من القوات المسلحة".
وأكد الرئيس السيسى ، على أهمية استمرار اليقظة والجهد من الجميع لمحاصرة وتطويق اى محاول يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن او المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم ، مضيفا : "إن تحقيق ما نصبو اليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج الى بيئة آمنة ومستقرة وأرض ثابتة ، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية ، وهى معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل افضل للأجيال ال قادمة ومن هنا فقد عقدنا العزم على ان نفعل ما هو في مصلحة وطننا شعبنا دون النظر الى اى مصالح أخرى.
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