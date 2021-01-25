متحدثا عن شخصية يوحنا المعمدان.. مطران شبرا الخيمة يلقي عظة الأحد على فضائية ON

ألقى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة،عظة الأحد عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأنبا مرقس خلال العظة كلمات القديس يوحنا المعمدان من خلال إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر طوبة، والتي تحدث فيها عن السيد المسيح المسيا الآتي، مُشَبِّهًا نفسه بصديق العريس الذي إذ يرى العريس (المسيح) فيفرح.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس الماضى، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".

وكان السيد المسيح قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العُرس وكذلك بعض تلاميذه، ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر، فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه .

وكانت ستة أجران موضوعة هناك، وقال لهم يسوع أملوا الأجران ماء، فملئوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ ، فقدموا الخمر الذي تحول بأمره الإلهي فصار خمرا جيدا، كما شهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس: " كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتي سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المرقسية في وقت سابق اليوم إن الكنيسة سوف تصدر بيان بشأن عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية غدا الثلاثاء.

وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم عودة صلوات القداسات في الكنائس بالقاهرة والإسكندرية يوميا بنسبة 25 % من سعة الكنيسة، بحيث يتواجد شخص واحد في كل "دكة"، مع الالتزام التام بكافة القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما يهم القيادات الكنسية هو سلامة الجميع.