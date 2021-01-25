مصر الخير تتعاون مع 36 جمعية أهلية بمدن القناة والشرقية لتحقيق التنمية المستدامة

وقعت مؤسسة "مصر الخير" بروتوكول تعاون اليوم، الاثنين، مع عدد 36 جمعية أهلية على مستوى محافظات مدن القناة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس" ومحافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ استراتيجية المؤسسة.

وقال محمد عبدالرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير": إن الهدف من توقيع البروتوكول بين مؤسسة "مصر الخير" وعدد 36 جمعية أهلية شركاء التنمية بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية هو بدء تنفيذ استراتيجية المؤسسة لعام 2021م والتى تستهدف تنمية المجتمع المدنى بما يخدم مبدأ التنمية المستدامة حيث سيتم تبادل و تداول المعلومات مع الجمعيات المشاركة بما يضمن تطويرها وتنظيم العمل معها بما يخدم المستحقين والوصول بطرق أفضل وأسرع للأسر الفقيرة والمستحقة.

وأضاف نائب العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير": يأتى توقيع بروتوكول التعاون فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لاستراتيجية المؤسسة والتى تستهدف محافظات مدن القناة والشرقية وأسيوط ضمن هذه المرحلة ومن ثم سيتم ضم باقى المحافظات تباعا على أن تطبق هذه الاستراتيجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2022م ليكون تم الانتهاء من جميع مراحل تطبيق الاستراتيجية.

وأوضح عبدالرحمن أنه سيتم الشراكة مع الجمعيات المستهدفة بهدف تنفيذ مشروعات مؤسسة "مصر الخير" فى المجتمعات المتواجد بها هذه الجمعيات المشاركة فى الاستراتيجية علما بأن هذه الجمعيات هى الأكثر قربا للمجتمعات المستهدفة وبالتالى تضمن المؤسسة سرعة تنفيذ الدعم للمستحق الحقيقي بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

وأشار نائب العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير" إلى أن اختيار الجمعيات المشاركة فى الاستراتيجية لم يتم بشكل عشوائي إنما خضعت ما يقرب من 300 جمعية للتقييم من قبل المؤسسة من خلال مجموعة من التقارير و المستندات التى تقدمها الجمعيات الراغبة فى الشراكة وتم تطبيق المعايير التى تستهدف الجمعيات النشطة وكذلك تم تطبيق مبدأ الانتشار الجغرافي لنصل الآن للشراكة الفعالة مع 36 جمعية تغطى النطاق الجغرافى بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية.

وتابع نائب العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير" أنه بعد توقيع البروتوكولات ستخضع الجمعيات المشاركة فى الاستراتيجية لمجموعة من التدريبات التى تنمى مهارات القائمين عليها والتى تنقل لهم سياسة وإجراءات المؤسسة للعمل معها ولا تمانع المؤسسة فى استخدام هذه المعلومات لتطبيقها فى الجمعيات الشريكة فى مشروعاتهم المنفردة لأن هذا هدفنا الأساسي وهو تنمية المجتمع المدنى.

من جانبه قال أحمد صلاح، رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة "مصر الخير": لم يتوقف عمل مؤسسة "مصر الخير" على توقيع البروتوكول لتنفيذ أنشطة المؤسسة وتدريب العاملين بالجمعيات فقط، إنما ستستمر المؤسسة فى دورها كداعم أساسي للجمعيات المشاركة و متابعة المشروعات التى تخص المؤسسة وتنفذها الجمعيات الشريكة على مدار العام لضمان تحقيق التنمية الاجتماعية ومساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة "مصر الخير": أن المرحلة الأولى لتنفيذ إستراتيجية المؤسسة تشمل جمعيات محافظات مدن القناة ومحافظتى الشرقية وأسيوط، على أن يتم توقيع البروتوكولات مع باقى المحافظات تباعا وفقا لمراحل تطبيق الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.