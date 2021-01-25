نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تكريم آسر الشهداء ".. المشاهد الأولي من احتفال عيد الشرطة 69 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقد شهد الاحتفال العديد من المظاهر الاحتفالية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مشاهد احتفال بعيد الشرطة:

تكريم أسر الشهداء:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

فيلم تسجيلي:

شاهد السيسي، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، فيلما تسجيليا بعنوان "أبطال" يرصد تفاصيل معركة الإسماعيلية 1952 من خلال مشهد تمثيلي شارك فيه عدد من الفنانين المصريين.

صوره تذكارية:

حرص قيادات الداخلية على التقاط صورة تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بأكاديمية الشرطة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة.

السلام الجمهوري:

قامت اكاديمية الشرطة بعزف السلام الجمهوري لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية، لحضور حفل عيد الشرطة، بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

إكليل الزهور علي النصب التذكاري:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله لأكاديمية الشرطة لحضور حفل عيد الشرطة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري، حيث يقام الحفل بحضور وزير الداخلية وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

مشاركة ابناء الشهداء في عرض فني:

شارك عدد من أبناء شهداء الداخلية في تقديم عرض فنى، خلال احتفال عيد الشرطة الـ 69، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقام في أكاديمية الشرطة.

قراءة القرآن الكريم:

بدأ حفل عيد الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء المقام باكاديمية الشرطة بقراءة القرآن الكريم.

