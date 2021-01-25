أبرز تصريحات السيسي اليوم في احتفالية عيد الشرطة

الرئيس عبد الفتاح السيسي- ارشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احتفال عيد الشرطة يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعلية التي تجسدت فيها قيم الفداء دافعًا عن تراب الوطن، لافتًا إلى أنها كانت ملحمة نضال وكفاح تظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف صمود أبطال مصر.
وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 69 : "احتفالنا اليوم هو مناسبة نستدعى فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم، التي ضحى ابطالها من أجلها بأرواحهم الغالية، ومن اسمى تلك المعانى قيمة الكبرياء الوطني ونتذكر معانا شهداء الشرطة الذى ضحوا بأرواحهم من أجل اسم مصر".
معركة الاسماعيلية وبطولات الشرطة
تابع الرئيس السيسي: "معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب لتشهد للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم".
ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن عيد الشرطة أصبح عيدا يحتفل به المصريون بكل طوائفهم كل عام ، مشيرًا إلى ان الكبرياء الوطني يظل دافعا قويا لمسيرة الوطن واجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع أفضل.
رسالة السيسي إلى المصريينوشدد الرئيس، على احتياج دولة مصر لسواعد شبابها وجهودهم الصادقة لتطوير قطاعات الحياه ومواجهة الإرهاب لرفع اسم مصر دائمًا في مكانها الصحيح.
وفي سياق متصل، أكد السيسي، أن تطوير الريف المصري يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع على السواء، وكذلك قوة دفع الصناعة في مصر خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وتابع السيسي: "العمل مش قائم على شركات المقاولات عام او خاص لا كل الدولة المصرية بندعيها انها تساهم معانا اننا نكثف جهودنا علشان هذا العمل يخرج بالشكل الي خصصنا ليه".
واستطرد السيسي حديثه قائلًا: "احنا بنتعامل مع واقع غير منظم ولا تخطيط كان موجود للقرى دي فاحنا عايزين نعمل شغل مخطط محتاج جهد وتحدي كبير..واحنا جدين اننا ننهي فكرة معاناه أهالي الريف المصري والقرى".
الجدير بالذكر، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري.
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