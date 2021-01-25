أنباء عن إقالة تشيلسي لـ"لامبارد".. ومدرب ألماني الأقرب للقيادة "البلوز"

كشفت صحيفة "ذان صن " البريطانية عن تكهنات داخل نادي تشيلسي تفيد بإطاحة المدير الفني للفريق الأول الحالي، فرانك لامبارد، بعد ساعات قليلة من فوزه على لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويعيش فريق البلوز فترة سيئة على مستوى النتائج والناحية الفنية، حيث ظهرت توقعات في الأيام القليلة الماضية بإمكانية رحيل لامبارد بسبب الأداء المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار مباريات الدور الأول من المسابقة المحلية.
وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة أن تشيلسي يبدو عازمًا على إقالة لامبارد بعد أن أبلغ النادي الإنجليزي اللاعبين بعدم الحضور لمقر التدريبات حتى بعد ظهر اليوم.
وترى صحيفة سكاي سبورت أن الاقرب للقيادة الفنية بعد مغادر لامبارد الجهاز الفني سيكون المدرب الألماني توماس توخيل والذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب باريس سان جرمان الفرنسي.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوضه 19 مباراة برصيد 29 نقطة فقط وبفارق 11 نقطة عن المتصدر، مانشستر يونايتد.
ولم يفز لامبارد مع تشيلسي في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز سوى مرة واحدة فقط وكانت أمام فولهام بنتيجة 0-1 على ملعب "كرافين كوتدج".
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