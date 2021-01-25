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أنباء عن إقالة تشيلسي لـ"لامبارد".. ومدرب ألماني الأقرب للقيادة "البلوز"

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كشفت صحيفة "ذان صن " البريطانية عن تكهنات داخل نادي تشيلسي تفيد بإطاحة المدير الفني للفريق الأول الحالي، فرانك لامبارد، بعد ساعات قليلة من فوزه على لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعيش فريق البلوز فترة سيئة على مستوى النتائج والناحية الفنية، حيث ظهرت توقعات في الأيام القليلة الماضية بإمكانية رحيل لامبارد بسبب الأداء المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار مباريات الدور الأول من المسابقة المحلية.

وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة أن تشيلسي يبدو عازمًا على إقالة لامبارد بعد أن أبلغ النادي الإنجليزي اللاعبين بعدم الحضور لمقر التدريبات حتى بعد ظهر اليوم.

وترى صحيفة سكاي سبورت أن الاقرب للقيادة الفنية بعد مغادر لامبارد الجهاز الفني سيكون المدرب الألماني توماس توخيل والذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب باريس سان جرمان الفرنسي.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوضه 19 مباراة برصيد 29 نقطة فقط وبفارق 11 نقطة عن المتصدر، مانشستر يونايتد.

ولم يفز لامبارد مع تشيلسي في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز سوى مرة واحدة فقط وكانت أمام فولهام بنتيجة 0-1 على ملعب "كرافين كوتدج".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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