الزمالك يشكف موقف رحيل مصطفي محمد إلى الدوري التركي

قال عضو لجنة شئون نادي الزمالك إبراهيم عبدالله، أن المفاوضات بين إدارة النادي الزمالك وجالاتا سراي قد توقفت بسبب إرسال وكيل اعمال اللاعب مصطفي محمد الي النادي التركي بريد إلكتروني والذي تم الرد عليه بعدم رغبته في التفاوض.

ووضح عبدالله، ان ادارة نادي الزمالك فوجئت بالحديث عن العرض وكأنه جديد، رغم عدم علمهم عن الحديث بهذا الأمر الأن. وإستكمل حديثه قائلا: أن الباب مفتوح أمام رحيل اللاعب مصطفي محمد، ولن نقف في طريقه.

جدير بالذكر ان صفقة رحيل مصطفى محمد لاعب الزمالك الي الدوري الفرنسي قد فشلت وذلك بسبب مبالغة الفارس الأبيض في القيمة المالية. والجدير بالذكر أن مصطفي محمد قال في تصريح سابق له : أنه يملك من العمر24 عاماً وأن فرصة الأحتراف تقل عند تقدم العمر، وان من حقي خوض هذه التجربه. وتابع حديثه عن السبب وراء غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق انه مرض والدته وليس كما قيل التهرب او الاعتراض عن إداراة النادي.

على جانب آخر تلاحق الشائعات لاعب الفريق فرجاني ساسي عن رحيله من الفارس الأبيض الي فريق الدحيل القطري مقابل 7مليون دولار واللعب في كأس العالم للأندية حيث من حق اللاعب التوقيع لأي نادي في ظل أقتراب أنتهاء عقده مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الحالي.

وقد قال مدير أعمال اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي أن سبب رغبة اللاعب في الرحيل هو تأخير سداد مستحقات المالية للاعب ولكن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب لأنه يعتبر من القوام الأساسي لللفريق ومن الصعب تعويض لاعباً مميز مثله في هذه الفترة وفي ظل مستوي الفريق المميز في بطولة الدوري الممتاز.