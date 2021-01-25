«لعيب من جهة أمنية».. قصص نجوم جمعوا بين الكلبش والشورت

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:04 م

محمد محمود / نورهان عاطف

لاعيب من جهة أمنية

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شهدت الملاعب المصرية، تنوعا كبيرا في الوظائف التي تقلدها نجوم الرياضة، فمنهم من كان يمتهن الطب، ومنهم من تخرج من كليات الحقوق والتجارة والألسن، ومنهم أيضا من لا يحمل مؤهلا علميا عاليًا، لكن الأغرب أن تجد من بين نجوم الملاعب من يعمل داخل إحدى الجهات الأمنية . وتوالى على ساحة الرياضة المصرية، عددا من النجوم الذين تولوا مناصب قيادية في وزارة الداخلية، وتخرجوا من كلية الشرطة، وتدرجوا في الرتب العسكرية حتى وصلوا إلى أعلاها، مثلما نجحوا في الوصول إلى منصات التتويج في البطولات الكبرى . "دوت الخليج" تسلط الضوء على قصص وحكايات نجوم الملاعب المصرية الذين ارتدوا البدلة الميري، وجمعوا بين الحياة العسكرية والإنتصارات الرياضية . 1- علاء عبد العال

هو لاعب كرة قدم وكان ظابط في كلية الشرطة في الأصل ،وكان لاعباً في النادي الأهلي ولكن لم يستكمل مشواره داخل القلعة الحمراء وذلك بسبب عدم التفرغ الكافي. وقد صرح سابقاً أنه كان يلعب خط وسط ناشئين في النادي الاهلي حتي سن 19 عاماً ،و لكن لم يستكمل والسبب أن الأهلي يحتاج الي التفرغ بالكامل وهذا عكس طبيعة كلية الشرطة. وخاض علاء عبد العال تجربة التدريب حيث درب عدداً من النوادي داخل مصر ومن أبرزها مثل الداخلية و وتولى مهمة القيادة الفنية للإنتاج الحربي في القسم الثاني موسم 2014–2015 وترك الفريق قبل ختام الموسم بخمس مباريات، عقب تولي مؤمن سليمان إلى الدوري الممتاز. وهو الآن يتولي قيادة فريق أسوان وهو يحتل المركزالـ13،وقد مارس ايضاً كرة القدم في الكلية فلعب موسما مع طنطا و3 مواسم في السكة الحديد في الممتاز ب، ولعب موسم مع الترسانة في الممتاز،ولكن واجهته صعوبات في الموازنة بين اللعب والشرطة فقرر الإعتزال . أنباء عن إقالة تشيلسي لـ"لامبارد".. ومدرب ألماني الأقرب للقيادة "البلوز" 2- أحمد سيلمان

هو لاعب الزمالك السابق وايضاً كان ظابط شرطة برتبة لواء،وقد ساهم في كثير من البطولات مثل بطولة إفريقيا في منتخب مصر مع حسن شحاتة 2006و2008و2010 عام. وساهم ايضاً مع نادي الزمالك في حصد كثير من البطولات المحلية والأفريقية ورشح نفسه على منصب رئيس نادي الزمالك أمام مرتضي منصور ولكن لم يحالفه الحظ، وهو الأن مرشح لرئاسة اتحاد الكرة. 3- مدحت شلبي

إلتحق بكلية الشرطة وكان لاعب كرة قدم سابق حيث تخرج من كلية الشرطة منها وعمل ظابطاً وارتفعت رتبته حتى وصل إلى منصب مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية ثم تقاعد مدحت شلبي من الشرطة برتبة لواء . وبعدها تم إكتشافه في الإذاعه وقدم عددة برامج رياضية وأصبح الأن من أهم المعلقين ومقدمين اخبار الرياضة في مصر. 4- محمد مرجان

وصل محمد مرجان مع الشرطة المصرية لرتبة العميد ، وكلف بالعديد من المهمات كان أهمها تعيينه المسئول الأمني لرئيس مجلس النواب في فترة من الفترات، كما عمل لإدارتي الحراسات الخاصة، وأمن دولة، لمدة تقرب من الخمس عشرة عاما. وبالرغم من ذلك إلا أنه كان نجم بلعبة كرة الماء داخل النادي الأهلي، وينتمي لأحد العائلات المعروفة بانتمائها للقلعة الحمراء، كما شغل العديد من المناصب داخل الأهلي، قبل تعيينه كمدير تنفيذي للنادي يوم 31 ديسمبر 2017، فكان مدير فرع النادي بالجزيرة من 2011 وحتى 2014، ثم منسق أمني لقطاع كرة القدم بالنادي في 2013. كما كان عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في مصر 2008. 5- إبراهيم يوسف

الغزال الأسمر كما عرف عنه، كان لاعبا مميزا بصفوف نادي الزمالك، بل أنه كان من أفضل المدافعين في القارة السمراء والوطن العربي. وتولى إبراهيم يوسف عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في فترة من الفترات قبل رحيله عن دنيانا منذ سنوات. 6- علي غيط

اللواء علي غيط هو أحد النجوم الذين مثلوا النادي الإسماعيلي في وقتٍ سابق، كما تقلد العديد من المناصب داخل وزارة الشباب والرياضة. وكان علي غيط قد تولى الإشراف على كرة القدم داخل نادي اتحاد الشرطة، قبل أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في الوقت الحالي. 7- فوزي السكوتي

كان أحد نجوم المارد الأحمر في فترة الثمانينات، كما عمل مدربا لفترة بقطاع الناشئين بنادي الداخلية ونادي الشرطة، كما تقلد العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الداخلية. 8- أحمد النحاس

كان قائد النادي الأهلي السابق بلعبة كرة اليد، وبالرغم من ذلك فقد تقلد المناصب حتى وصل لرتبة مقدم بوزارة الداخلية المصرية. وكان أحمد النحاس فيما سبق عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري، قبل أن يتولى الآن منصب نائب مدير النادي الأهلي فرع مدينة نصر.