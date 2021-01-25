السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إنتعاش على الرغم من جائحة كورونا

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري يواصل مسيرته نحو التقدم، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى تسببت في صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم بوجه عام.

واستطرد الرئيس السيسي حديثه، خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة الـ 69، قائلًا: "أكرر ما أقوله الخطوة الأولى على طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغالى فى المكانة التى يستحقها".

ذكرى ثورة 25 يناير

نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل.

ووجه السيسي، رسالة لشباب مصر، قائلًا: "وطنكم يحتاج إلى السواعيد الفراتية والجهود الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية وتحقيق آمال المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرص متساوية فى الحياة الكريمة".

رسالة شكر وعرفان لرجال الشرطة المصرية

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفال عيد الشرطة: "رجال الشرطة الأوفياء فى تلك المناسبة الوطنية أبعث رسالة تقدير وعرفان لرجال الشرطة الساهرين على أمن مصر على امتداد الدولة وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء الرسالة العظيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

وأنهى السيسى حديثه عن رجال الشرطة، قائلًا: "أقدم تحية وفاء لشهداء الوطن الأبرار في معارك النضال الوطنى والملاحم الأمنية.. وأقول للأبناء والعائلات من شهداء مصر لن ولم تنساكم أبدا.. وتحية لشعب المصر الذى يعرف قيمة الأمن.. وحفظ الله بكم مصرنا العزيزة الغالية".

الجدير بالذكر، أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري.