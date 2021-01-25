سلوى أبو الوفا: البدء فى برامج التطعيم ضد كورونا يُثبت انتصار الدولة على الفيروس للمرة الثانيه

ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، إطلاق الدولة المصرية، أولى برامج التطعيم ضد جائحة فيروس كورونا القاتل، بعدما تلقت الأطقم الطبية أولى جرعات اللقاح في أكثر من 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، مؤكدة حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على صحة المواطنين وأمن وأستقرارهم، خاصة في ظل تعرض مصر للموجه الثانيه للفيروس.

سلوى أبو الوفا: اللقاح الصينيى به درجة أمان

وأشارت عضو مجلس النواب، سلوى أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إلى أن اللقاح الصيني "سينوفارم" يتوفر فيه درجة الأمان الأولية بدليل أنه تم طرحه للاستخدام في مصر والإمارات، وهذا يعني أن درجة الأمان للقاح والمراحل التجريبية تمت بنجاح بدون أي آثار جانبية خطيرة تؤدي إلى إيقاف إنتاجه.

وأكدت عضو مجلس النواب، سلوى أبو الوفا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد وأقسم اليمين الدستوري أمام المواطنين وهو يضع صحة الإنسان على رأس أولوياته، خاصة وأن الفئات الإكثر احتياجًا هم الذين يحتاجون للدعم خلال هذه الفترة وبالتزامن مع أنتشار فيروس كورونا القاتل.

وأضافت البرلمانية، سلوى أبو الوفا، أن الدولة تنتصر لثاني مرة على فيروس كورونا القاتل في موجتها الثانيه، وذلك من خلال تطعيم لقاح الفيروس وأعطائه أولًا للأطقم الطبيه ثم لكبار السن وأصحاب الأمراض المُزمنه والذي هم أكثر عرضًا للإصابة.