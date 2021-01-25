وزير القوى العاملة: تحصيل 1.53 مليار جنيه مستحقات العمالة بالخارج

وأوضح فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان أن عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب بلغت نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية بلغت 9.363 زيارة واجتماعا.
وأشار إلى أن الوزارة استهدفت الربط الإلكترونى بينها ووزارات العمل بالدول العربية، حيث تتضمن المنظومة بيانات راغبى السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة اختيار من يراه مناسباً، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونياً.
وأعلن انتهاء الوزارة من تطوير الربط الإلكترونى مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك، لافتا إلى أن تلك الآلية تساعد فى القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق، وضمان جدية صاحب العمل، ومراجعة عقد العمل والأجر والإجازات وشروط العمل وظروفه.
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