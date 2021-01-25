قوائم المراجعة.. وزير القوى العاملة يوضح التعامل مع حقوق العمال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وأوضح الوزير، أنه تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالى 800 شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها، وأن الوزارة تلقت 44.521 شكوى فردية، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا .

وأضاف: تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعى بواقع 883 جلسة تفاوض، وإبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55 عاملا .

وتابع: تم إحالة 67 شكوى للوساطة، وإحالة 49 شكوى للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالى، وكذلك فض 358 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف: أيضا فى مجال التفتيش على أماكن العمل، فيقوم على تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل فى وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة و مديرياتها.

وأوضح: ترتكز رسالة تفتيش العمل فى المقام الأول على توعية وإرشاد طرفى الإنتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار فى علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل وبما يتوافق والاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش فى أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.

وتابع: تعمل وزارة القوى العاملة على بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسى على إطار قانونى يضمن لمفتشى العمل هيكل تنظيمى متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشى العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم.

وقال: طورت الوزارة منظومة التفتيش فى مصر بحيث يكون وإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التى يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش ، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها.

وأكد الوزير، تم التفتيش على ( 416.584) منشأةللتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ عدد (27.431) حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، و تحرير عدد ( 9.935 ) محضر بمخالفات تضمن حقوق العمال طبقا لقانون العمل .

وأضاف، بعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعوية طرفى علاقة العمل تم عقد عدد ( 1480 ) ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الاعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل أستفاد منها (25.401) عامل وصاحب عمل.

وتابع: تم استحداث نظام قوائم المراجعة لنظام تفيش العمل وتم التعميم على جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بهدف توحيد المفاهيم .