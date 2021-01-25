إنفوجراف- لم ولن ننساكم .. السيسى يحيى شهداء الشرطة فى العيد 69

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح رسائل الرئيس السيسى إلى شهداء الشرطة وأسرهم وأفراد وضباط الشرطة فى عيدهم. وقال الرئيس السيسى، فى كلمته اليوم: "كل عام يظل هذا اليوم علامة مميزة فى مسيرة الأبطال.. فقد حموا الوطن ومقدرات الأمة، ووقفوا سدًا منيعًا فى وجه المخاطر والتحديات الجسيمة".

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