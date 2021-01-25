وزير القوى العاملة للنواب: طورنا البرامج التدريبية لتتناسب مع سوق العمل

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن وزارته قامت بتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهجا تدريبيا، عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى والصناعة.





وأضاف وزير القوى العاملة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، "أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز"8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا".

وتابع: "تم إنهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت فى قرى ونجوع 27 محافظة، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهالكها منذ تسعينيات القرن الماضى، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة فى خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وقال: "تقوم كل وحدة بالتدريب على مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة حياة كريمة، وتستمر لمدة 3 أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، إذ يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير "حياة كريمة" لهم".

وأضاف أنه بذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة القوى العاملة إلى 72 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية.